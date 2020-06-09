«Пицца, хлеб, гамбургеры — я любил всё это». Жезус рассказал о вредных привычках в еде

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэл Жезус рассказал о прошлых вредных привычках в еде.



«До того как перешёл в „Манчестер Сити“, работал совсем по-другому в „Палмейрасе“. Первый год в Англии ко всему привыкал, всё было иначе. Пицца, хлеб — любил всё это. Любил гамбургеры. Это ужасно сказывалось на организме. Такова была моя жизнь, пока не появился Андре Кунья, мой персональный тренер. Настоящий профессионал! Знает всё, поэтому смог здорово мне помочь. Теперь моё питание в норме, больше не схожу с ума. Всегда хочу расти, улучшать свою игру. Когда чувствую, что со мной что-то не так, что-то не так с моей игрой, обращаюсь к Андре. Мне повезло с ним», — приводит слова Жезуса Sky Sports.

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