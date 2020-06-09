Все легионеры ЦСКА приступили к командным тренировкам
Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что все легионеры «армейского» клуба отбыли период карантина и приступили к командным тренировкам.
«После субботней двусторонки команда получила отдых. Сегодня тренировки возобновились, и теперь с командой работают все вернувшиеся в Москву в мае легионеры», — говорится в официальном «твиттере» московского клуба.
ЦСКА, в 22 турах набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт РПЛ запланирован на 19 июня. Следующий матч московский клуб проведёт с лидером чемпионата России — «Зенитом». Встреча пройдёт в Москве 20 июня на стадионе «ВЭБ Арена».
ЦСКА не обращался к РФС насчёт дозаявки Вагнера Лава
- 9 июня 2020
-
23:18
-
23:17
-
23:04
-
22:52
-
22:42
-
22:35
-
22:11
-
22:09
-
21:42
-
21:37
-
21:18
-
21:10
-
20:56
-
20:34
-
20:32
-
20:17
-
20:15
-
20:05
-
19:58
-
19:56
-
19:30
-
19:27
-
19:05
-
19:01
-
18:45
-
18:30
-
18:30
-
18:22
-
18:19
-
18:16
-
18:03
-
17:51
-
17:46
-
17:37
-
17:28
Партнерский контент