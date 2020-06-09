Все легионеры ЦСКА приступили к командным тренировкам

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что все легионеры «армейского» клуба отбыли период карантина и приступили к командным тренировкам.

«После субботней двусторонки команда получила отдых. Сегодня тренировки возобновились, и теперь с командой работают все вернувшиеся в Москву в мае легионеры», — говорится в официальном «твиттере» московского клуба.

ЦСКА, в 22 турах набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт РПЛ запланирован на 19 июня. Следующий матч московский клуб проведёт с лидером чемпионата России — «Зенитом». Встреча пройдёт в Москве 20 июня на стадионе «ВЭБ Арена».