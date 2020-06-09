Алан Дзагоев получил травму бедра на тренировке ЦСКА
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Алан Дзагоев получил травму бедра на одной из тренировок московского ЦСКА. Ожидается, что восстановление игрока займёт примерно один месяц.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат России. Возобновление сезона Российской Премьер-Лиги запланировано на 19 июня. В нынешнем сезоне Дзагоев принял участие в 7 матчах чемпионата России, однако не сумел отметиться результативными действиями.
После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает петербургский «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров входят московский «Локомотив» и «Краснодар» (по 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).
- 9 июня 2020
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