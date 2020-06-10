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«Интер» близок к трансферу Тонали за € 30 млн

«Интер» близок к трансферу Тонали за € 30 млн
Футбол / Италия 0

Миланский «Интер» практически договорился о переходе полузащитника «Брешии» Сандро Тонали, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По данным источника, «нерадзурри» заплатят за футболиста € 30 млн плюс бонусы.

Сандро Тонали — воспитанник «Брешии». В основном составе команды дебютировал в 2017 году, когда «Брешия» играла в Серии В. В этом розыгрыше чемпионата Италии, прерванном из-за пандемии коронавируса, Сандро Тонали провёл за «Брешию» 23 матча, забил один мяч и получил шесть жёлтых карточек.

«Интер», в 25 турах набрав 54 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий матч миланский клуб проведёт 21 июня на своём поле с генуэзской «Сампдорией».

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