«Интер» близок к трансферу Тонали за € 30 млн
Миланский «Интер» практически договорился о переходе полузащитника «Брешии» Сандро Тонали, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
По данным источника, «нерадзурри» заплатят за футболиста € 30 млн плюс бонусы.
Сандро Тонали — воспитанник «Брешии». В основном составе команды дебютировал в 2017 году, когда «Брешия» играла в Серии В. В этом розыгрыше чемпионата Италии, прерванном из-за пандемии коронавируса, Сандро Тонали провёл за «Брешию» 23 матча, забил один мяч и получил шесть жёлтых карточек.
«Интер», в 25 турах набрав 54 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий матч миланский клуб проведёт 21 июня на своём поле с генуэзской «Сампдорией».
Альваро Мората может перейти в «Интер». Клуб уже вступил в переговоры с «Атлетико»
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