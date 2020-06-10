Пауло Дибала: весь мир должен бороться с расизмом, а не только цветные люди

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала высказался о проблеме расизма.



«Бывает сложно поставить себя на место того, кто страдает от расизма, ведь сам ты не испытывал такого. Но ты знаешь, что происходит, потому что твой товарищ по команде подвергался расизму. Не только из-за цвета кожи, но и из-за их родной страны. Люди подвергаются дискриминация из-за чего угодно. Я видел подобное в отношении азиатских футболистов, которые были со мной в молодёжной команде, и это ужасно.



Моя семья воспитывала меня иначе. Я умею уважать людей за то, что они есть, за их образ мышления, а не за то, как они одеты, из какой страны приехали и какого цвета их кожа. Думаю, что всех должны растить именно так, но, очевидно, такого не происходит. Мы должны понимать, что не только цветные люди должны бороться с расизмом. Мы должны объединиться, как общество, как мир, чтобы побороть это», — приводит слова Дибалы CNN.

Пауло Дибала: было бы очень приятно играть за «Барселону»