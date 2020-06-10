Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, почему он отказался возглавить минское «Динамо».
«По поводу минского «Динамо», когда мне поступило предложение провести предварительные переговоры с командой, я сразу отказался. По причине того, что там работал Сергей Гуренко, с которым мы играли в «Роме». Не в моих правилах вести переговоры за спиной, когда в клубе есть действующий главный тренер», — сказал Аленичев в эфире канала «Россия 24».
Последним клубом Аленичева был красноярский «Енисей», который он тренировал с 2017 по 2019 год. В ноябре 2018 года Аленичев был отстранён от работы. В тот момент клуб занимал последнее место в РПЛ и в итоге вылетел в ФНЛ. Вскоре Аленичев вернулся к работе, так как клуб не имел средств, чтобы выплатить тренеру отступные за досрочный разрыв контракта.
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