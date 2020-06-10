Аленичев: руководство «Локомотива» поставило Николича в достаточно сложное положение

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал уход Юрия Сёмина из «Локомотива» и назначение на пост наставника «железнодорожников» Марко Николича.
«Много шума наделала эта история. Я с Юрием Павловичем знаком 28 лет. С огромным уважением отношусь к нему и как к тренеру, и как к человеку. Он дал мне достаточно много в плане физического состояния.
Что касается всей этой истории, считаю, что руководство «Локомотива» пошло на рискованный шаг, не продлив соглашение с Юрием Павловичем. В какой-то степени они поставили Николича в достаточно сложное положение. Уважение к руководителям клуба, которое было при Сёмине, конечно, уже не то. Его можно вернуть только в том случае, если главный тренер с командой будут показывать такие же результаты, что и при Сёмине. Это будет очень сложно. Если не получится, то возможны скандалы и провокации со стороны болельщиков. Не хотелось бы, чтобы такое было в «Локомотиве» с его историей и традициями.
Юрию Павловичу нужно было устроить какие-то проводы, нежели, чем сказать банальное спасибо", — сказал Аленичев в эфире канала «Россия 24».
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