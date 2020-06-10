Аленичев: неприятно удивило, что «Спартак» при Тедеско часто играет вторым номером

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о работе нынешнего наставника красно-белых Доменико Тедеско.
«Сложно дать оценку нынешнему «Спартаку». За последнее время произошло столько событий: осенью поменялся главный тренер, затем была зимняя пауза, после чего чемпионат возобновился, сыграли буквально три тура и из-за эпидемии его пришлось приостановить. Трудно говорить о стабильности в игре, если учитывать те причины, которые назвал ранее. Мне понравилось, что футболисты выполняли требования тренера, была железная немецкая дисциплина, а это в первую очередь заслуга главного тренера. Но что меня неприятно удивило — «Спартак» в большинстве матчей играл вторым номером. Думаю, не совсем это нравилось болельщикам и у них были некоторые вопросы», — сказал Аленичев в эфире канала «Россия 24».
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