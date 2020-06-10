Аленичев: Тиль и Крал — самые провальные трансферы «Спартака» за последние годы

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о составе красно-белых.

«Я согласен с вами, ожидания болельщиков завышены. Моё мнение — сегодняшний состав «Спартака» не позволяет быть в тройке, тем более бороться за высокие места. Очень большая сумма была выделена в летнее трансферное окно, если не ошибаюсь, порядка € 40 млн. Из них почти € 30 млн по моей информации выделили на покупку двух центральных полузащитников в лице Тиля и Крала. Мне кажется, это игроки среднего уровня даже по нашим российским меркам. Средства нецелесообразно израсходованы.

Почему я так говорю? Возможно, кто-то из руководства или кто-то из болельщиков думает, что всем футболистам нужно время на адаптацию. Я так не считаю. Когда футболистов покупают за $ 13-15 млн, он должен уже в первый месяц работы показывать на что способен. Мне есть с чем сравнить, я был на их месте: посчастливилось поиграть в Италии, Португалии. Ни Земан, ни Капелло, ни Моуринью мне не давали времени на адаптацию. И вот к чему я хочу подвести итог, мне хотелось бы ошибиться, но если учитывать сумму трансферов — это две самые провальные сделки за последние годы в «Спартаке», — сказал Аленичев в эфире канала „Россия 24“.