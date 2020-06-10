Аленичев: искренне желаю Каррере сделать АЕК чемпионом, как он это сделал со «Спартаком»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об экс-наставнике красно-белых Массимо Каррере, который сейчас возглавляет АЕК.

«После того, как я покинул «Спартак», мы с Массимо в течение двух-трёх месяцев общались через смски, поздравляли друг друга с праздниками. Потом мы случайно встретились в Дубае, поговорили о футболе, вспомнили «Спартак». Ни для кого не секрет, что его приглашение было моей инициативой. Этот человек обладал богатым опытом, будучи футболистом играл за «Ювентус», затем плодотворно работал с Конте в клубе и сборной в качестве тренера. Полетели с Сергеем Родионовым на переговоры во Францию, тогда проходил чемпионат Европы, поговорили, Массимо с удовольствием согласился на наше предложение, подписал контракт и прилетел на работу в «Спартак». Сейчас знаю, что он достаточно успешно работает в «АЕК». Искренне желаю ему сделать АЕК чемпионом, как он это сделал со «Спартаком», — сказал Аленичев в эфире канала „Россия 24“.