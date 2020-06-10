Аленичев: было нелегко убедить Федуна купить Фернандо, но он стал одним из лучших

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, как проходил процесс комплектования команды, когда он возглавил клуб.

«Свою работу в «Спартаке» я изначально разделил на три этапа. Первый: когда я приходил в «Спартак», я прекрасно понимал, что крайне необходима чистка состава. Когда футболист приезжает на тренировочную базу на Rolls-Royce или вместо того, чтобы идти в тренажёрный зал, а после него идти с командой тренироваться на футбольное поле, он идёт в медицинский центр, ложится на кушетку и делает непонятные медицинские процедуры, хотя абсолютно здоров — я на это смотрел некоторое время и сделал вывод, что от такого футболиста надо избавляться. Была группа футболистов, которая просто плыла по течению без всяких задач, если можно так выразиться. Просто получают своевременную высокую заработную плату, не хотят совершенствоваться, не заинтересованы в реализации задач, которые стоят перед «Спартаком» — от такой группы футболистов мы тоже избавились. Но был один футболист, о котором я сожалею, что он покинул «Спартак» — это Хурадо. Но там была другая история: семейные обстоятельства. В личной беседе я не сумел убедить его остаться. К сожалению, он покинул клуб. Его испанский стиль игры принёс бы очень много пользы «Спартаку». Я считал его очень сильным футболистом.

Второй этап: вместо ушедших футболистов, а их было порядка 10-11 игроков, нужна была свежая кровь. Нам необходим был центральный полузащитник. На тот момент у нас был только Денис Глушаков и Ромуло, который был после травмы и только набирал необходимые кондиции. На эту позицию у нас было четыре кандидатуры: два африканских футболиста из чемпионата Франции, Диарра, которым нам хорошо известен по выступлениям за «Анжи» и «Локомотив», и Фернандо. Я досконально всех изучил: очень много просматривал и остановился на кандидатуре Фернандо. Я созванивался с Монтеллой, который на тот момент тренировал «Сампдорию», он также дал лестную характеристику об этом футболисте. В итоге выбор остановил на нём, но в чём была сложность: пошёл к Леониду Арнольдовичу аргументировать свой выбор, постарался убедить купить этого футболиста. Это было сложно: цена была приличная — около $ 12-12,5 млн, но Леонид Арнольдович пошёл навстречу, чему я был очень рад. Когда сделка состоялась, я на 100% был уверен, что это именно тот футболист, который будет играть ключевую роль наравне с Промесом в последующие годы. Когда «Спартак» выиграл чемпионат, считаю, что одним из лучших, если не лучшим, был как раз Фернандо.

Затем были приобретены Рома Зобнин и Андрей Ещенко. Команда потихоньку комплектовалась, но ещё была возможность взять Вальбуэна в группу атаки, но по каким-то причинам трансфер сорвался. Вместо ушедших 10-11 футболистов пришли три игрока основного состава. И третий этап работы в «Спартаке»: поставить самые высокие цели и решать их", — сказал Аленичев в эфире канала «Россия 24».