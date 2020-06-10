«Сельта» намерена выкупить трансфер Фёдора Смолова

Как стало известно «Чемпионату», «Сельта» и «Локомотив» ведут переговоры о полноценном трансфере нападающего московского клуба Фёдора Смолова.

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в шести матчах чемпионата Испании (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2022 года.

«Сельта», набрав в 27 турах 26 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата Испании. Клуб опережает зону вылета на одно очко. Следующий матч «Сельта» проведёт 13 июня на своём поле с «Вильярреалом».