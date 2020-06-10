«Спартак» заинтересовался нападающим «Флуминенсе» Маркосом Пауло

Московский «Спартак» проявляет заинтересованность нападающим бразильского «Флуминенсе» Маркосом Пауло, сообщает Esporte News Mundo.
Красно-белые пока не делали официального предложения, но нынешний клуб футболиста оценивает его примерно в € 15 млн.
При этом по информации источника Пауло уже интересовались в России. ЦСКА предлагал бразильцам выкупить 50% контракта игрока за € 7 млн, но «Флуминенсе» отказался.
19-летний Пауло принял участие в 32-х матчах за «Флуминенсе», в которых забил 6 голов и совершил 6 результативных передач.
Ранее стало известно, что вторую команду «Спартака" покинули защитники Виталий Дьяков и Роман Шишкин, а также ещё семь футболистов. Также РФС сообщил, что предстоящий полуфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт в Санкт-Петербурге.
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