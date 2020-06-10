«Ювентус» готовит «Челси» новое предложение по обмену Жоржиньо

«Ювентус» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Челси» Жоржиньо. Теперь туринцы готовы предложить лондонскому клубу своего хавбека Дугласа Косту в обмен на желаемого игрока, сообщает Sport Mediaset.
По информации источника «Челси» не намерен расставаться с Жоржиньо менее чем за € 50 млн, но стоимость Косты оценивается в € 45 млн, что сделает обмен практически равнозначным.
В текущем сезоне Коста принял участие за «Ювентус» в 18 матчах, в которых стал автором 2 голов и 5 голевых передач. Жоржиньо сыграл в 37 матчах за «Челси» и отметился 7 голами и 2 результативными передачами. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Жоржиньо также интересовались мюнхенская «Бавария» и «Пари Сен-Жермен».
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