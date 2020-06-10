Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игроки сербского клуба объявили голодовку из-за долгов по зарплате. Их поддержал Матич

Игроки сербского клуба объявили голодовку из-за долгов по зарплате. Их поддержал Матич
Футбол / Англия 0

Футболисты сербского клуба «Борац» объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы, сообщает Reuters.

По данным источника, в забастовке принимают участие около 25 футболистов. Сообщается, владельцы клуба распустили клуб «Борац», после чего купили другой местный клуб, переименовав его в «Борац 1926». При этом, новый клуб играет на том же стадионе, у него те же владельцы и тренер. Однако, они отказываются выплачивать задолженность по зарплате игрокам «Бораца». Футболисты протестуют с понедельника и провели ночь перед мэрией.

Отмечается, сербский футболист «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич, поддержал протестующих.

«Я хочу сказать, что вы не одиноки, я со всеми вами», — приводит слова Матича источник.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020