Итальянский журналист вновь сообщил о возможном уходе Криштиану Роналду из «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду может сменить клубную прописку. Первым эту информацию сообщил журналист Пьетро Бальцано в «Твиттере». Сегодня, 10 июня, Бальцано подтвердил, что по окончании сезона Роналду может покинуть клуб.
«Я подтверждаю сказанное: в конце сезона пути «Ювентуса» и «Роналду» могут разойтись. Хочу сказать, что это всё ещё слухи, а не конкретные новости, но я работаю над этим», — написал Бальцано.
Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера нападающего составила € 117 млн. Контракт португальского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.
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