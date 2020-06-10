«Амьен» случайно представил новый логотип чемпионата Франции. Фото

«Амьен» случайно показал новый логотип Лиги 1, сообщает L’Equipe.
Комментируя решение Государственного совета Франции о блокировке перевода в Лигу 2, «Амьен» случайно опубликовал в «Твиттере» новый логотип Лиги 1, который ещё не был официально презентован и будет использоваться начиная со следующего сезона.
Посмотреть фото можно в «твиттере» L’Equipe.
Твит был доступен в течение нескольких минут, но затем фото было заменено.
Напомним, сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был досрочно завершён из-за пандемии коронавирусной инфекции. Во французской Лиге 1 было сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице, в Лигу чемпионов выходят «Пари Сен-Жермен», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс». «Амьен» и «Тулуза» заняли предпоследнее и последнее место соответственно, но сохранят прописку в Лиге 1.
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