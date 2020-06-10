Флик: «Айнтрахт» может сделать очень больно

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Айнтрахтом» в полуфинале Кубка Германии.

«Мы подходим к этому матчу так же, как и к любому другому. Мы анализируем «Айнтрахт» уже в третий раз за сезон. Они могут сделать очень больно, особенно они очень и очень опасны при стандартных положениях. На протяжении 90 минут, в Кубке может быть и дольше, мы должны быть максимально сконцентрированны. Наша команда прекрасно знает сильные стороны «Айнтрахта», но также знает и свои сильные стороны. Мы хотим одержать уверенную победу и выйти в финал. Но это будет непросто», — приводятся слова Флика на официальном сайте «Баварии».

Матч между «Баварией» и «Айнтрахтом» пройдёт сегодня, 10 июня.