Федун раскритиковал РФС, в доме Сушинского прошли обыски. Главное к утру

Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» летом, Федун раскритиковал решение РФС, Дзагоев получил травму на тренировке ЦСКА и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Итальянский журналист вновь сообщил о возможном уходе Криштиану Роналду из «Ювентуса».

2. Матч между «Зенитом» и «Спартаком» в Кубке России пройдёт в Санкт-Петербурге.

3. Федун: «Зенит» — тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось Вилкова поставить.

4. ЦСКА не обращался к РФС насчёт дозаявки Вагнера Лава.

5. Фанаты «Спартака» осудили Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП.

6. Александр Зинченко назвал бредом информацию о желании получить российский паспорт.

7. Спортивный сезон-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге стартует 1 августа.

8. В UFC рассказали, как Макгрегор упустил шанс заменить Хабиба в бою с Фергюсоном.

9. Алан Дзагоев получил травму бедра на тренировке ЦСКА.

10. В доме Максима Сушинского прошёл обыск — он подозревается в незаконном обналичивании денег.