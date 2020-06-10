Федун раскритиковал РФС, в доме Сушинского прошли обыски. Главное к утру

Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» летом, Федун раскритиковал решение РФС, Дзагоев получил травму на тренировке ЦСКА и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Итальянский журналист вновь сообщил о возможном уходе Криштиану Роналду из «Ювентуса».
2. Матч между «Зенитом» и «Спартаком» в Кубке России пройдёт в Санкт-Петербурге.
3. Федун: «Зенит» — тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось Вилкова поставить.
4. ЦСКА не обращался к РФС насчёт дозаявки Вагнера Лава.
5. Фанаты «Спартака» осудили Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП.
6. Александр Зинченко назвал бредом информацию о желании получить российский паспорт.
7. Спортивный сезон-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге стартует 1 августа.
8. В UFC рассказали, как Макгрегор упустил шанс заменить Хабиба в бою с Фергюсоном.
9. Алан Дзагоев получил травму бедра на тренировке ЦСКА.
10. В доме Максима Сушинского прошёл обыск — он подозревается в незаконном обналичивании денег.
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