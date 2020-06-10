Товарищеский матч «МЮ» был отменён за несколько минут до начала из-за коронавируса

Товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити», который должен был состояться 9 июня, был отменён за несколько минут до начала, так как у главного тренера «гончаров» Майкла О’Нила был диагностирован коронавирус, сообщает Manchester Evening News.
Матч должен был пройти на базе «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне. Футболисты манкунианцев уже вышли на разминку, но сразу же покинули поле, когда стало известно о заражении О’Нила. Игроки «МЮ» не контактировали ни с кем из «Сток Сити», поэтому вероятность их заражения невысока.
В настоящее время английская Премьер-лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт турнира запланирован на 17 июня.
«Манчестер Юнайтед», набрав в 29 турах 45 очков, занимает 5-е место в АПЛ. «Сток Сити» выступает в «Чемпионшипе».
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