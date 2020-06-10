Морьентес: Мартинес — один из лучших форвардов в мире. Он подходит и «Реалу», и «Барсе»
Бывший форвард мадридского «Реала» Фернандо Морьентес поделился мнением о возможном трансфере нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса в один из испанских грандов.
«В Испании нам посчастливилось познакомиться с замечательными аргентинскими футболистами и тренерами. Они обладают геном соперничества, который трудно найти у представителей других стран.
«Барселона» сильно заинтересована в трансфере Лаутаро. Были также разговоре о «Реале», но мне кажется, вариант с «Барсой» более реален. Он очень интересный игрок для обеих команд.
У Мартинеса потрясающее видение игры. Мы говорим об одном из лучших форвардов в мире на этот момент. Думаю, он подходит и «Барселоне», и «Реалу», — приводит слова Морьентеса Goal со ссылкой на Sport.
Гендиректор «Интера»: если Лаутаро Мартинес уйдёт, его заменит топ-игрок
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