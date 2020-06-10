Морьентес: Мартинес — один из лучших форвардов в мире. Он подходит и «Реалу», и «Барсе»

Бывший форвард мадридского «Реала» Фернандо Морьентес поделился мнением о возможном трансфере нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса в один из испанских грандов.

«В Испании нам посчастливилось познакомиться с замечательными аргентинскими футболистами и тренерами. Они обладают геном соперничества, который трудно найти у представителей других стран.

«Барселона» сильно заинтересована в трансфере Лаутаро. Были также разговоре о «Реале», но мне кажется, вариант с «Барсой» более реален. Он очень интересный игрок для обеих команд.

У Мартинеса потрясающее видение игры. Мы говорим об одном из лучших форвардов в мире на этот момент. Думаю, он подходит и «Барселоне», и «Реалу», — приводит слова Морьентеса Goal со ссылкой на Sport.