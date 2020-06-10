Алекс Крал — о возобновлении сезона: скоро увидимся
Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал поделился фотографией с тренировки команды, которая готовится к возобновлению сезона.
«Скоро увидимся», — написал Крал на своей странице в «Инстаграме».
Крал перешёл в «Спартак» летом 2019 года из пражской «Славии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 12 матчах в Российской Премьер-Лиги (11 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
«Спартак», набрав в 22 турах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч красно-белые проведут 20 июня на выезде с тульским «Арсеналом».
Аленичев: Тиль и Крал — самые провальные трансферы «Спартака» за последние годы
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