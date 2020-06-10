MLS разрешила футболистам вставать на колено во время исполнения гимна

Североамериканская футбольная лига MLS на своём официальном сайте опубликовала заявление, в котором говорится, что игроки имеют полное право выражать мирный протест во время исполнения национальных гимнов.

«Лига MLS поддерживает идеалы свободы слова и права на мирный протест, которые являются отличительными чертами США и Канады. Если футболисты или сотрудники клубов решат встать на колено или иным образом реализовать своё право на мирный протест во время исполнения национальных гимнов перед матчами, мы поддержим их», — говорится в заявлении.

Напомним, в США уже больше недели проходят массовые протесты против расизма и жестокости полиции, начавшиеся после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер в результате действий белого полицейского, который во время задержания несколько минут давил коленом на его шею.