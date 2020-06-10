«Майнц» ответил фанату, который отказался от членства в клубе из-за чернокожих игроков

Пресс-служба «Майнца» выступила с заявлением по поводу действий одного из фанатов, который отказался от членства в клубе из-за наличия чернокожих игроков в команде.

«Обычно нас беспокоит, когда мы узнаём, что один из членов клуба намерен покинуть команду. Но сейчас всё наоборот. В свете текущей ситуации мы решили поделиться информацией об аннулировании членства в клубе одного из наших бывших фанатов.

Бывший член клуба: «Уже несколько месяцев я не могу идентифицировать себя с этим клубом. У меня сложилось впечатление, что я нахожусь на Кубке Африки, а не в немецкой Бундеслиге. Я знаю, что сейчас начнётся, но я ни в коем случае не расист. Это перебор. Если в последние недели в стартовом составе команды выходит девять чернокожих игроков, а немецким талантам даётся все меньше и меньше шансов, то это больше не тот клуб, который был близок и дорог моему сердцу в течение всех этих лет».

«Майнц»: «Хотя мы, как правило, сожалеем о том, что кто-то хочет отменить своё членство в клубе и готовы бороться за каждого из наших членов, в этом случае мы не можем выразить сожаление.



Расизм рождается, когда распространяются расистские мысли, а не только тогда, когда кто-то называет себя расистом, что случается редко. И да, вы правы: вы не можете идентифицировать себя с нашим клубом. Для нас цвет кожи или любые другие характеристики просто не играют роли. Всё, что имеет для нас значение, это то, чтобы человек был человеком и разделял наши ценности. Именно таких людей мы приветствуем в нашем клубе. В свете этого мы приветствуем ваш уход из клуба, поскольку приведённые вами причины ясно свидетельствуют о том, что вы не разделяете те ценности, на которых основан наш клуб. Наша позиция чётко определена в наших уставах и в нашей миссии, которая была разработана в сотрудничестве с нашими фанатами и участниками», — говорится в заявлении.