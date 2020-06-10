Андреа Белотти может перейти в «Монако»

«Монако» интересуется нападающим «Торино» Андреа Белотти, утверждает Le10sport.

По данным источника, монегаски рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе «Монако» форвард может заменить нападающего Виссама Бен-Йеддера, который имеет предложения от других клубов.

Белотти перешёл в «Торино» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 8,4 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 23 матчах чемпионата Италии (22 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей (пять — с пенальти), отдал две результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт футболиста с туринским клубом действует до лета 2022 года.