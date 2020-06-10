Экс-глава селекционной службы «Шахтёра»: на Украине нет креативных игроков

Бывший глава селекционной службы «Шахтёра» Ян Штреер рассказал, почему донецкий клуб приобретает бразильцев в атаку.

«Когда я работал в донецком «Шахтёре», то направил скаута в Бразилию. Я всё ещё на связи с ним, он звонит мне по поводу игроков. Также у меня был скаут в Аргентине, который сейчас работает в «Базеле». Я знаю людей в каждой стране, но предпочитаю брать игроков из определённых стран, а не отовсюду.

Мне нравятся креативные игроки. Я считаю, что бразильцы и африканцы — отличные футболисты. На Украине вообще нет креативных игроков, поэтому они всегда берут их из-за границы. Поэтому я бы не стал спешить с покупкой украинского игрока", — приводит слова Штреера Twente Fans.

Штреер работал в «Шахтёре» с 2007 по 2010 год. В этот период в клуб пришли такие известные игроки, как Дуглас Коста и Алекс Тейшейра, которые затем были проданы за € 30 млн и € 50 млн соответственно.