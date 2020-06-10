Геркус: обмен Нижний Новгород-Тамбов — разумное и логичное решение

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможном переезде «Тамбова» в Нижний Новгород, а «Нижнего Новгорода» — в Тамбов.

«Обмен Нижний Новгород-Тамбов, на мой взгляд, разумное и логичное решение. Нижний к красавцу стадиону получит приличную команду и прописку в РПЛ. Тамбов красиво расстанется с непомерной ношей. Win-win», — написал Геркус в своём «твиттере».

В первой половине сезона «Тамбов» играл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стадион в Тамбове с 2017 года находится на реконструкции. Тамбовчане планировали вернуться на домашнюю арену ещё осенью 2019-го, но подготовить стадион им не удалось.

«Тамбов», набрав в 22 турах 25 очков, занимает 11-е место в РПЛ. «Нижний Новгород» финишировал на 11-м месте в досрочно завершённом сезоне ФНЛ.