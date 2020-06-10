Геркус: обмен Нижний Новгород-Тамбов — разумное и логичное решение

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможном переезде «Тамбова» в Нижний Новгород, а «Нижнего Новгорода» — в Тамбов.
«Обмен Нижний Новгород-Тамбов, на мой взгляд, разумное и логичное решение. Нижний к красавцу стадиону получит приличную команду и прописку в РПЛ. Тамбов красиво расстанется с непомерной ношей. Win-win», — написал Геркус в своём «твиттере».
В первой половине сезона «Тамбов» играл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стадион в Тамбове с 2017 года находится на реконструкции. Тамбовчане планировали вернуться на домашнюю арену ещё осенью 2019-го, но подготовить стадион им не удалось.
«Тамбов», набрав в 22 турах 25 очков, занимает 11-е место в РПЛ. «Нижний Новгород» финишировал на 11-м месте в досрочно завершённом сезоне ФНЛ.
- 10 июня 2020
-
11:35
-
11:34
-
11:24
-
10:59
-
10:57
-
10:45
-
10:14
-
10:05
-
09:50
-
09:48
-
09:34
-
09:25
-
09:17
-
08:46
-
08:21
-
07:18
-
06:39
-
06:12
-
05:53
-
05:36
-
05:14
-
04:59
-
04:34
-
02:06
-
01:44
-
00:52
-
00:48
-
00:47
-
00:45
-
00:43
-
00:37
-
00:35
-
00:26
-
00:04
-
00:01