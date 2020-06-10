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Футболистов АПЛ не будут наказывать за антирасистские жесты

Футболистов АПЛ не будут наказывать за антирасистские жесты
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига поддержит футболистов, которые будут выражать солидарность с движением против расизма Black Lives Matter (Жизни чёрных важны), вставая на одно колено, сообщает Sky Sports.

Футбольная ассоциация Англии заявила, что будет «руководствоваться здравым смыслом» в отношении любых антирасистских и политических жестов.

В США уже больше недели проходят массовые протесты против расизма и жестокости полиции, начавшиеся после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским.

В память о погибшем Флойде игроки многих клубов, включая «Ливерпуль» и «Челси», встают на одно колено перед тренировками и матчами.

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