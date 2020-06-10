«Бавария» представила домашнюю форму на следующий сезон
«Бавария» в официальном «твиттере» представила домашнюю форму на сезон-2020/2021.
Экипировка выполнена в традиционном для клуба красном цвете. Изготовителем формы является компания adidas.
«Бавария», набрав в 30 матчах 70 очков, лидирует в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. Отрыв мюнхенского клуба от ближайшего преследователя составляет семь очков. Для оформления чемпионского титула «Баварии» осталось набрать шесть очков в оставшихся четырёх матчах. Следующий матч мюнхенцы проведут 13 июня на своём поле с мёнхенгладбахской «Боруссией». В Лиге чемпионов «Бавария» в первом матче 1/8 финала на выезде разгромила лондонский «Челси» со счётом 3:0. Дата проведения ответного матча пока не определена.
«Бавария» установила новый рекорд Бундеслиги по забитым голам
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