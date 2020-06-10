Деспотович: видимо, в ЦСКА посчитали, что тренер меня не хочет. Или руководство, не знаю

Бывший нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович, которым, по слухам, интересовался ЦСКА, рассказал, почему не состоялся его переход в московский клуб.

«Там, видимо, посчитали, что тренер меня не хочет. Или руководство, не знаю», — сказал Деспотович в прямом эфире в своём «инстаграме».

Деспотович стал игроком «Оренбурга» в 2018 году. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 8 мячей. Это лучший результат в команде. 1 июня футболист покинул «Оренбург» и стал свободным агентом.



До переезда в Россию Джордже выступал в составе «Црвены Звезды», «Локерена» и ряда казахстанских клубов. В составе «Астаны» — дважды чемпион Казахстана, с «Кайратом» — обладатель национального Кубка Казахстана.