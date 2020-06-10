Аленичев ответил экс-спортдиректору «Енисея», который сказал, что он «любил прибухнуть»
Экс-наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Дениса Петровского, который заявил, что специалист во время работы в Красноярске «любил прибухнуть».
«Мне друзья прислали утром. Напомню, что Петровского «Енисей» выгнал за дискредитацию клуба путём создания и публикации оскорблений, фейков и лжи. Бывший пресс-атташе красноярцев Станислав Меркис нашёл в себе силы публично извиниться за сделанное. Петровский — нет», — приводит слова Аленичева «Спорт-экспресс».
Дмитрий работал в «Енисее» с 2017 по 2019 год. До этого 47-летний специалист возглавлял московский «Спартак» (2015-2016), тульский «Арсенал» (2011-2015) и сборную России U19 (2010-2011).
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