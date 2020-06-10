Самедов: смотрю, а в метро все вагоны в скинхедах. Испугался, что меня под вагон удавят

Бывший игрок сборной России Александр Самедов поделился воспоминаниями о погроме на рынке в Царицыно в 2001 году.
«Помните, был погром на рынке в Царицыно (район в Москве. — Прим. „Чемпионата“)? Я еду после школы домой, уставший. Подъезжаю к Царицыно на метро и понимаю, что там нереальные крики, толпа и люди бьют друг друга. Весь народ, который выходил из метро, шёл обратно, я тоже пошёл. Кто-то нырнул в комнату милиции, а я нырнул обратно к вагонам и стоял, боялся. Внешность у меня понятно какая.
В какой-то момент я поворачиваю голову и понимаю, что все вагоны в скинхедах. У меня появился такой страх, что меня под вагон удавят. Думаю, быстрее бы поезд приехал и они все уехали в центр. Все люди не русской внешности, кто попался им в вагоне, чувствовали себя плохо. А я дождался поезда, доехал до «Домодедовской» и час гулял на улице, холодно было.
Когда вернулся в Царицыно, увидел следы погрома, а потом дрожащим голосом рассказал эту историю родителям. Папа так посмотрел на меня и не придал этому внимания, уставший с работы был», — рассказал Самедов в интервью каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.
- 10 июня 2020
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