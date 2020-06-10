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Директор академии «Чертаново»: планируем выиграть Юношескую лигу УЕФА

Директор академии «Чертаново»: планируем выиграть Юношескую лигу УЕФА
Футбол / Лига чемпионов 0

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что клуб планирует стать в следующем сезоне победителем Юношеской лиги УЕФА.

«Чертаново» стал победителем Юношеской футбольной лиги, которая была завершена досрочно из-за пандемии коронавируса.

«Мы не привыкли побеждать такими образом, готовы были доиграть сезон, но если приняли такое решение, значит, на это есть основания. Мы лидировали практически с первого тура и имели хороший отрыв от преследователей. Поэтому решение вполне логичное. Самое главное, чтобы УЕФА не отменил тот турнир, в котором мечтают сыграть наши ребята. Готовы ли мы к Юношеской лиге УЕФА? Как сказал один из наших футболистов, мы планируем её выиграть», — приводят слова Ларина «Известия».

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