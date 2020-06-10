Шунин: почему я не могу претендовать на трофей Льва Яшина? Причина в потерянном времени

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился мнением, почему российские игроки не претендуют на награды, которые вручают лучшим игрокам мира.

«В Париже я сам себе задал вопрос: почему российские игроки не попадают сюда (речь о церемонии вручения „Золотого мяча“, которую Шунин посетил в 2019 году. — Прим. „Чемпионата“)? Почему я, например, не могу претендовать на трофей Льва Яшина? Мой ответ — причина в потерянном времени. Когда я начинал заниматься футболом, не было спортивных школ, нормальных полей. Мы тренировались в манеже, в котором долгое время работал рынок. Не было условий, тренеров вратарей. Из-за этих факторов ты теряешь время и оказываешься неготовым к переезду в Европу. А времени, чтобы проявить себя, у игрока очень мало. В Европе ребята уже в 18 лет получают приглашения от топ-клубов, начинают играть за сборные. У нас в этом возрасте футболисты ещё редко раскрываются. Тем более в Европе отдают предпочтение своим, особенно вратарям, а иностранец должен быть на голову или две сильнее.



Сейчас ситуация с инфраструктурой улучшилась. Надеюсь, у нас появится больше талантливых ребят, которые будут уезжать за границу в хорошие клубы. И чем раньше — тем лучше. Я считаю Аршавина самым талантливым футболистом в истории России, но, думаю, он мог бы добиться ещё большего, если бы уехал раньше. Хотя у него и так была карьера топ-уровня. Головин тоже правильно сделал, перейдя в „Монако“. Уверен, это только начало, и он окажется в ещё более сильной команде», — приводит слова Шунина «Российская газета».