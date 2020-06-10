«Уфа» выделит 100 бесплатных билетов медицинским работникам на матч с «Тамбовом»

Пресс-служба «Уфы» на официальном сайте сообщила, что клуб выделит 100 бесплатных билетов медицинским работникам на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».

По решению РФС и РПЛ 23-й тур посвящён врачам и медицинским работникам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции.

Матч «Уфа» — «Тамбов» состоится 21 июня. Встреча состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало игры — в 15:00 мск.

«Уфа», набрав в 22 турах 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Тамбов» (25) — на 11-м месте. Лидером чемпионата России является петербургский «Зенит», который набрал 50 очков. В первую тройку также входят «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41).