Газизов прокомментировал информацию об интересе «Уфы» к болгарину Чорбаджийски

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что башкирский клуб проявляет интерес к защитнику софийского ЦСКА и сборной Болгарии Божидару Чорбаджийски.

«Мы интересовались Божидаром Чорбаджийски года четыре назад. Сейчас он не входит в сферу наших интересов», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее сообщалось, что российский клуб предложил футболисту выгодные финансовые условия. Чорбаджийски готов перейти в «Уфу», но должен получить согласие президента ЦСКА Гриши Ганчева.



24-летний Чорбаджийски является воспитанником софийского ЦСКА. В начале нынешнего сезона он провёл четыре матча за клуб, но в августе был отдан в полугодовую аренду румынскому «Стяуа», в составе которого принял участие в четырёх матчах. Зимой он вернулся в ЦСКА, но с тех пор на поле не выходил.