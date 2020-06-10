Газизов прокомментировал информацию об интересе «Уфы» к болгарину Чорбаджийски

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что башкирский клуб проявляет интерес к защитнику софийского ЦСКА и сборной Болгарии Божидару Чорбаджийски.
«Мы интересовались Божидаром Чорбаджийски года четыре назад. Сейчас он не входит в сферу наших интересов», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее сообщалось, что российский клуб предложил футболисту выгодные финансовые условия. Чорбаджийски готов перейти в «Уфу», но должен получить согласие президента ЦСКА Гриши Ганчева.
24-летний Чорбаджийски является воспитанником софийского ЦСКА. В начале нынешнего сезона он провёл четыре матча за клуб, но в августе был отдан в полугодовую аренду румынскому «Стяуа», в составе которого принял участие в четырёх матчах. Зимой он вернулся в ЦСКА, но с тех пор на поле не выходил.
- 10 июня 2020
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