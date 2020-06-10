«Барселона» не станет выкупать Лаутаро Мартинеса у «Интера» за € 111 млн

Любой клуб до 7 июля может выкупить нападающего Лаутаро Мартинеса у миланского «Интера» за € 111 млн. Главным претендентом на аргентинца является каталонская «Барселона», сообщает AS.
Сине-гранатовые не станут использовать опцию выкупа Мартинеса, поскольку у них нет денег. Несмотря на это, испанский клуб не собирается отказываться от трансфера.
Руководство «Барселоны» понимает, что переговоры о покупке Лаутаро будут трудными и долгими. Чтобы удовлетворить финансовые запросы «Интера», каталонцам необходимо включить в сделку несколько своих игроков, однако чёрно-синие не заинтересованы в таком варианте трансфера.
В «Барселоне» рассчитывают, что из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, цены на футболистов упадути они смогут заключить сделку с «Интером» на более выгодных для себя условиях.
Сине-гранатовые считают также, что плюсом для них является договорённость с Мартинесом, который надеется начать следующий сезон в Каталонии.
- 10 июня 2020
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