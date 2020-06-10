Вадим Евсеев: в Уфе сейчас под плюс 30. Тополиный пух. Жара

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о погодных условиях в Уфе. 44-летний специалист отметил, что, несмотря на жару, его футболисты хотят тренироваться как можно больше.

«В Уфе сейчас под плюс 30. Тополиный пух. Жара. Ну и далее по тексту. Твоё лицо, когда тренировка окончилась, а игроки просят дать им ещё немного побыть на поле. Привыкли к двухразовым в Аше. 11 дней до матча с «Тамбовом», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».

«Уфа», набрав 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления сезона-2019/2020 подопечные Евсеева на своём поле сыграют с «Тамбовом» (21 июня, начало — в 15:00 мск).