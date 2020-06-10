«Локомотив» оценивает Смолова в € 8 млн. «Сельта» предлагает € 6,5 млн и бонусы

«Сельта» продолжает переговоры с московским «Локомотивом» о выкупе трансфера российского нападающего Фёдора Смолова, но клубы пока не могут договориться по цене, утверждает телеграм-канал «Футбольный Биги».
По данным источника, российский клуб оценивает футболиста в € 8 млн, а испанцы готовы заплатить € 6,5 млн плюс бонусы, с учётом которых сумма может достичь требуемых € 8 млн. Впрочем, на данный момент приоритетом для «Сельты» является сохранение места в Примере, поэтому испанцы пытаются продлить аренду Смолова до конца сезона-2019/2020.
Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в шести матчах чемпионата Испании (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2022 года.
- 10 июня 2020
-
16:05
-
16:05
-
15:52
-
15:47
-
15:40
-
15:21
-
15:14
-
14:55
-
14:44
-
14:35
-
14:29
-
14:17
-
13:50
-
13:48
-
13:32
-
13:26
-
13:12
-
12:58
-
12:54
-
12:38
-
12:36
-
12:08
-
11:53
-
11:50
-
11:35
-
11:34
-
11:24
-
10:59
-
10:57
-
10:45
-
10:14
-
10:05
-
09:50
-
09:48
-
09:34