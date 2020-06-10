Вингер сборной Казахстана может продолжить карьеру в РПЛ
Вингер «Тобола» Роман Муртазаев нынешним летом планирует перейти в один из клубов Российской Премьер-Лиги. Это стало возможным благодаря тому, что казахстанцы с августа перестанут считаться легионерами в российском чемпионате, сообщает Meta-ratings.kz.
Минувшей зимой Муртазаев вёл активные переговоры с тульским «Арсеналом», но в последний момент сделка сорвалась. Интерес к 26-летнему футболисту сборной Казахстана проявляли также казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов».
У Романа есть договорённость с руководством «Тобола», что при поступлении конкретного предложения из РПЛ он сможет покинуть клуб на правах свободного агента. Соглашение вингера с командой из Костаная рассчитано до конца 2020 года.
Граждане Евразийского союза перестанут считаться легионерами в РПЛ с сезона-2020/2021
- 10 июня 2020
-
16:05
-
16:05
-
15:52
-
15:47
-
15:40
-
15:21
-
15:14
-
14:55
-
14:44
-
14:35
-
14:29
-
14:17
-
13:50
-
13:48
-
13:32
-
13:26
-
13:12
-
12:58
-
12:54
-
12:38
-
12:36
-
12:08
-
11:53
-
11:50
-
11:35
-
11:34
-
11:24
-
10:59
-
10:57
-
10:45
-
10:14
-
10:05
-
09:50
-
09:48
-
09:34
Партнерский контент