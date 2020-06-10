Вингер сборной Казахстана может продолжить карьеру в РПЛ

Вингер «Тобола» Роман Муртазаев нынешним летом планирует перейти в один из клубов Российской Премьер-Лиги. Это стало возможным благодаря тому, что казахстанцы с августа перестанут считаться легионерами в российском чемпионате, сообщает Meta-ratings.kz.

Минувшей зимой Муртазаев вёл активные переговоры с тульским «Арсеналом», но в последний момент сделка сорвалась. Интерес к 26-летнему футболисту сборной Казахстана проявляли также казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов».

У Романа есть договорённость с руководством «Тобола», что при поступлении конкретного предложения из РПЛ он сможет покинуть клуб на правах свободного агента. Соглашение вингера с командой из Костаная рассчитано до конца 2020 года.