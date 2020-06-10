Дмитрий Черышев: даже не представляете, какое желание у «Валенсии» тренироваться и играть

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал, как в Испании готовятся к возобновлению сезона.

«Мы действительно соскучились по футболу. Вирус подходит к концу. Мы ещё обращаем внимание на дисциплину, но самое главное, что приближается чемпионат. Погода наладилась, люди соскучились по футболу, бары открыты полностью. Думаю, что люди будут собираться и болеть за свою команду. В июне-июле будет тепло. Но я думаю, что ребята всё равно будут прикладывать максимум усилий, так как соскучились по футболу.

Вы даже не представляете, какое желание у «Валенсии» тренироваться и играть. Сейчас наступает важный отрезок, тренер будет использовать всех игроков, которые у него есть в составе. Клуб будет бороться за еврокубки. Уже скоро состоится матч-красавец между «Севильей» и «Бетисом», — сказал Черышев-старший в эфире программы «Все на Матч!».