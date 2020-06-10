«Ростов» интересуется хавбеком «Болоньи» Годфредом Донсой

Как стало известно «Чемпионату» из итальянских источников, «Ростов» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Болоньи» Годфреду Донсе, который провёл сезон-2019/2020 на правах аренды в бельгийском «Серкль Брюгге». Этот вариант может быть рассмотрен в случае ухода хавбека Матиаса Норманна.

Контракт Донсы с «Болоньей» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость 24-летнего ганского футболиста оценивается в € 2,4 млн.

В нынешней кампании Годфред принял участие в 19 матчах чемпионата Бельгии и одной встрече Кубка Бельгии.

«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления сезона подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют с «Сочи» (19 июня, начало — в 20:00 мск).