Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» интересуется хавбеком «Болоньи» Годфредом Донсой

«Ростов» интересуется хавбеком «Болоньи» Годфредом Донсой
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату» из итальянских источников, «Ростов» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Болоньи» Годфреду Донсе, который провёл сезон-2019/2020 на правах аренды в бельгийском «Серкль Брюгге». Этот вариант может быть рассмотрен в случае ухода хавбека Матиаса Норманна.

Контракт Донсы с «Болоньей» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость 24-летнего ганского футболиста оценивается в € 2,4 млн.

В нынешней кампании Годфред принял участие в 19 матчах чемпионата Бельгии и одной встрече Кубка Бельгии.

«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления сезона подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют с «Сочи» (19 июня, начало — в 20:00 мск).

Малафеев: тюремные сроки Кокорина и Мамаева были показательной поркой для народа
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020