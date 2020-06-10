«Челси» может заплатить € 35 млн за бразильца Жерсона

Лондонский «Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Фламенго» Жерсону, утверждает Corriere dello Sport.

По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и может заплатить за него € 35 млн. 10 процентов от суммы трансфера получит бывший клуб Жерсона «Рома».

В 2019 году Жерсоном интересовалось московское «Динамо», но трансфер не состоялся.

Жерсон перешёл во «Фламенго» летом 2019 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 11,8 млн. В минувшем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 27 матчах чемпионата Бразилии (23 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2023 года.