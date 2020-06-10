«Челси» может заплатить € 35 млн за бразильца Жерсона
Лондонский «Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Фламенго» Жерсону, утверждает Corriere dello Sport.
По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и может заплатить за него € 35 млн. 10 процентов от суммы трансфера получит бывший клуб Жерсона «Рома».
В 2019 году Жерсоном интересовалось московское «Динамо», но трансфер не состоялся.
Жерсон перешёл во «Фламенго» летом 2019 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 11,8 млн. В минувшем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 27 матчах чемпионата Бразилии (23 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2023 года.
Миралем Пьянич отказался переходить в «Челси». Он готов уйти только в «Барселону»
- 10 июня 2020
-
17:47
-
17:42
-
17:27
-
17:22
-
17:14
-
17:00
-
16:55
-
16:36
-
16:26
-
16:05
-
16:05
-
15:52
-
15:47
-
15:40
-
15:21
-
15:14
-
14:55
-
14:44
-
14:35
-
14:29
-
14:17
-
13:50
-
13:48
-
13:32
-
13:26
-
13:12
-
12:58
-
12:54
-
12:38
-
12:36
-
12:08
-
11:53
-
11:50
-
11:35
-
11:34
Партнерский контент