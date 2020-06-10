Хавьер Пасторе интересен двум клубам MLS

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в североамериканской футбольной лиге MLS. В услугах 30-летнего аргентинца заинтересованы «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Рома» приобрела Пасторе у «Пари Сен-Жермен» летом 2018 года за € 24,7 млн. За два сезона в римском клубе хавбек принял участие в 30 матчах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Сейчас трансферная стоимость Хавьера оценивается в € 8 млн.

Контракт Пасторе с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2023 года. «Волки» хотят расстаться с игроком из-за большой зарплаты.

Напомним, Хавьер попал в сборную худших трансферов чемпионата Италии последних двух лет по версии La Gazzetta dello Sport.