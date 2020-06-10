Хавьер Пасторе интересен двум клубам MLS
Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в североамериканской футбольной лиге MLS. В услугах 30-летнего аргентинца заинтересованы «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
«Рома» приобрела Пасторе у «Пари Сен-Жермен» летом 2018 года за € 24,7 млн. За два сезона в римском клубе хавбек принял участие в 30 матчах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Сейчас трансферная стоимость Хавьера оценивается в € 8 млн.
Контракт Пасторе с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2023 года. «Волки» хотят расстаться с игроком из-за большой зарплаты.
Напомним, Хавьер попал в сборную худших трансферов чемпионата Италии последних двух лет по версии La Gazzetta dello Sport.
Конте надеется, что «Интер» сможет заполучить Вертонгена этим летом
- 10 июня 2020
-
17:47
-
17:42
-
17:27
-
17:22
-
17:14
-
17:00
-
16:55
-
16:36
-
16:26
-
16:05
-
16:05
-
15:52
-
15:47
-
15:40
-
15:21
-
15:14
-
14:55
-
14:44
-
14:35
-
14:29
-
14:17
-
13:50
-
13:48
-
13:32
-
13:26
-
13:12
-
12:58
-
12:54
-
12:38
-
12:36
-
12:08
-
11:53
-
11:50
-
11:35
-
11:34
Партнерский контент