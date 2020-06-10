«Челси» предложил Каю Хаверцу контракт с зарплатой € 8 млн в год

Лондонский «Челси» собирается купить полузащитника леверкузенского «Байера» Кая Хаверца, сообщает журналист Николо Скира в своём «Твиттере».



Клуб Романа Абрамовича предложил 20-летнему хавбеку контракт на пять лет с зарплатой € 8 млн в год. «Байер» требует у «Челси» € 80 млн евро за трансфер.



Ранее мадридский «Реал» сделал «Байеру» предложение по Хаверцу. «Сливочные» были готовы заплатить за 20-летнего футболиста € 80 млн и оставить его в команде из Леверкузена ещё на сезон. «Байер» отклонил предложение, поскольку не намерен продавать хавбека меньше чем за € 100 млн.



На Хаверца также претендуют «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».



Кай является воспитанником «Байера» и выступает за клуб с 2016 года, а в сборную Германии вызывается с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 11 голов и 5 результативных передач.

«Байер» отказался продать Кая Хаверца «Реалу» за € 80 млн