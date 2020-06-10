«Челси» предложил Каю Хаверцу контракт с зарплатой € 8 млн в год

Лондонский «Челси» собирается купить полузащитника леверкузенского «Байера» Кая Хаверца, сообщает журналист Николо Скира в своём «Твиттере».
Клуб Романа Абрамовича предложил 20-летнему хавбеку контракт на пять лет с зарплатой € 8 млн в год. «Байер» требует у «Челси» € 80 млн евро за трансфер.
Ранее мадридский «Реал» сделал «Байеру» предложение по Хаверцу. «Сливочные» были готовы заплатить за 20-летнего футболиста € 80 млн и оставить его в команде из Леверкузена ещё на сезон. «Байер» отклонил предложение, поскольку не намерен продавать хавбека меньше чем за € 100 млн.
На Хаверца также претендуют «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».
Кай является воспитанником «Байера» и выступает за клуб с 2016 года, а в сборную Германии вызывается с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 11 голов и 5 результативных передач.
- 10 июня 2020
-
17:47
-
17:42
-
17:27
-
17:22
-
17:14
-
17:00
-
16:55
-
16:36
-
16:26
-
16:05
-
16:05
-
15:52
-
15:47
-
15:40
-
15:21
-
15:14
-
14:55
-
14:44
-
14:35
-
14:29
-
14:17
-
13:50
-
13:48
-
13:32
-
13:26
-
13:12
-
12:58
-
12:54
-
12:38
-
12:36
-
12:08
-
11:53
-
11:50
-
11:35
-
11:34