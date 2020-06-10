«Пусть ржут». Гендиректор «Уфы» ответил на насмешки из-за связей клуба с шейхами

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о переговорах клуба с иностранными инвесторами, а также ответил на насмешки.
«Были ли разговоры с City Football Group? Были разговоры с кем надо. С теми, кто работает у них с определённым пластом. Как завязался контакт с Red Bull? Всё работает в связке. Что касается высоких чинов, то они очень помогают. Тот же Мурзагулов отлично работает.
У «Уфы» намного меньше шансов привлечь крупных инвесторов, чем у ЦСКА. Это даже не обсуждается. «Армейцы» – более мощный холдинг, потому что за ними стоит ВЭБ, РФПИ и так далее. Чего стоит один Евгений Гинер. Мы скромно работаем, и нам есть что предложить.
Возьмём 2016 год, когда уходил Зинченко. У условного ЦСКА проще забрать игрока, чем у нас. Ну кому на хрен нужна «Уфа»? Все смеялись, не было человека, который не смеялся. Теперь все ржут, что мы имеем связи с шейхами. Пусть ржут», — сказал Газизов в ролике на канале Нобеля Арустамяна в YouTube.
- 10 июня 2020
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