Гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию о возможном приходе Давида Луиса
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб защитника лондонского «Арсенала» Давида Луиса.
«Это очередной слух, не имеющий отношения к действительности. Сейчас наша цель – выиграть РПЛ. Уже потом будем формировать команду на новый сезон, тема трансферов сейчас закрыта. Надеюсь, мы выиграем чемпионат досрочно – это даст нам больше времени подумать перед новым трансферным окном», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Давид Луис выступает за «Арсенал» с лета прошлого года. Ранее 33-летний бразильский футболист защищал цвета «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Бенфики» и «Витории».
Полное интервью с Александром Медведевым читайте на «Чемпионате».
- 10 июня 2020
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