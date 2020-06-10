Гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию о возможном приходе Давида Луиса

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб защитника лондонского «Арсенала» Давида Луиса.



«Это очередной слух, не имеющий отношения к действительности. Сейчас наша цель – выиграть РПЛ. Уже потом будем формировать команду на новый сезон, тема трансферов сейчас закрыта. Надеюсь, мы выиграем чемпионат досрочно – это даст нам больше времени подумать перед новым трансферным окном», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Давид Луис выступает за «Арсенал» с лета прошлого года. Ранее 33-летний бразильский футболист защищал цвета «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Бенфики» и «Витории».

Полное интервью с Александром Медведевым читайте на «Чемпионате».