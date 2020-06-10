«Локомотив» объявил об уходе первого помощника Сёмина

Московский «Локомотив» сообщил, что тренер Юрий Батуренко, который был первым помощником бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина, уходит из клуба.

«Тренер «Локомотива» Юрий Батуренко покидает клуб. Мы благодарим Юрия Михайловича за годы работы в «Локомотиве» и огромный вклад в успехи команды. Желаем успехов в карьере!

В тренерский штаб, сформированный Марко Николичем, вошли Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Саркис Оганесян, Заур Хапов, Горан Басарич, Радойе Смилянич и Сергей Алексеев", — сообщает пресс-служба «Локомотива».

Батуренко в 1992 году перешёл в «Локомотив», завоевав серебряную и бронзовую медали чемпионата России. После завершения карьеры он вошёл в тренерский штаб красно-зелёных, на протяжении нескольких лет работал с молодёжной командой и с «Локомотивом-2», затем покинул команду. В 2016 году специалист вернулся в «Локомотив» вместе с Сёминым.