Гендиректор «Зенита»: в КХЛ исчезла предвзятость судей, устранят её и в футболе

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение Российского футбольного союза отказаться от географического принципа при назначении судей на матчи.



«Я снова вспомню свой хоккейный опыт – в новой системе КХЛ географических назначений судей не было. Надо смотреть не на то, откуда судья, а на то, как он работает. Тем более люди у нас переезжают из города в город, и как тогда арбитра назначать – по месту рождения или проживания? Все эти разговоры – искусственные, проблем здесь не вижу», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



«Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Полное интервью с Александром Медведевым читайте на «Чемпионате».