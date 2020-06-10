Юрий Сёмин: «Зенит» — «Спартак»? Я бы и сам с удовольствием сыграл в Питере

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение РФС о проведении в Санкт-Петербурге полуфинального матча Кубка России, в котором встретятся петербургский «Зенит» и московский «Спартак».



«Если бы полуфинал Кубка России проходил в Москве, возмущались бы болельщики «Зенита». Видимо, в регламенте была сделана ошибка. А на замечательном стадионе в Питере приятно играть, я бы и сам с большим удовольствием сыграл ещё раз в Санкт-Петербурге. Тем более болельщиков будет мало. Не вижу никаких проблем. Уверен, это будет отличный матч», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

9 июня РФС объявил, что матч между «Зенитом» и «Спартаком» в Кубке России пройдёт в Санкт-Петербурге. В четвертьфинале Кубка России «Зенит» на выезде одолел «Ахмат» в дополнительное время со счётом 2:1. «Спартак» оказался сильнее ЦСКА, также вырвав победу по итогам 120 минут (3:2).